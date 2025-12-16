ميسي ويامال بقمة عالمية.. الأرجنتين تواجه إسبانيا في الدوحة

شفق نيوز- الدوحة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب الأرجنتين، بطل أميركا الجنوبية، ونظيره منتخب إسبانيا، بطل أوروبا، ضمن بطولة كأس الفيناليسما التي تجمع بطلي أوروبا وكوبا أمريكا.

وتُعد بطولة كأس الفيناليسما مناسبة كروية خاصة، إذ أُقيمت منها ثلاث نسخ سابقة، كانت الأولى عام 1985 وجمعت منتخبي فرنسا وأوروغواي على ملعب "حديقة الأمراء"، وانتهت بفوز الديوك بثنائية دون رد ليتوج بطل أوروبا بأول نسخة من البطولة.

أما النسخة الثانية فأُقيمت عام 1993 بين الأرجنتين والدنمارك على ملعب "خوسيه ماريا مينيلا" في الأرجنتين، وحسمها راقصو التانغو بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، فيما جاءت النسخة الثالثة عام 2022 وجمعت الأرجنتين وإيطاليا على ملعب "ويمبلي" في بريطانيا، وانتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بثلاثية نظيفة.

وبحسب شبكة espn، فإن المنتخب الأرجنتيني سيلتقي منافسه الإسباني يوم 27 مارس/آذار المقبل على ملعب "لوسيل" في العاصمة القطرية الدوحة.

وتُقام هذه البطولة للمرة الأولى في دولة عربية، وللمرة الأولى أيضاً في قارة آسيا، وتشهد مواجهة لافتة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني السابق وقائد راقصي التانغو، ولامين يامال، نجم الفريق الكتالوني ومنتخب إسبانيا.