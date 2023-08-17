ميسي وهالاند وبروين يتنافسون على جائزة "يويفا"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الخميس، عن ترشيح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إرلينغ هالاند، والبلجيكي كيفن دي بروين، ضمن قائمة نهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب لموسم 2022-2023.

ووفقاً لموقع "الحرة" فبعد تصويت مدربيّ الأندية المشاركة في الموسم الماضي بدور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث (دوري الأبطال، يوروبا ليغ، كونفرنس ليغ)، ومدربي المنتخبات الـ55 المنضوية تحت لواء "يويفا"، بالإضافة إلى لجنة من الصحفيين الأوروبيين، اختير اللاعبون الثلاثة.

وتعيّن على كل مصوّت اختيار ثلاثة لاعبين من ضمن لائحة مؤلفة من عشرة، وسيتم الكشف عن الفائز في 31 آب/ أغسطس الجاري في موناكو، على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ولمع هالاند ودي بروين في الموسم الاستثنائي لمانشستر سيتي بطل أوروبا وإنكلترا وحامل لقب الكأس المحلية وأخيراً أمس الأربعاء السوبر الأوروبية.

أما ميسي (36 عاماً)، المنتقل هذا الصيف من باريس سان جرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأميركي، فقاد الأرجنتين إلى إحراز لقبها الثالث في كأس العالم قطر 2022، على حساب فرنسا بركلات الترجيح، فأحرز أفضل لاعب في العالم سبع مرات اللقب الوحيد الذي كان ينقصه.

ولدى المدربين، اختير الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي، الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر وصيف بطل أوروبا ومواطنه لوتشانو سباليتي الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري المحلي بعد انتظار ثلاثة عقود.