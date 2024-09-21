ميسي ومواجهات اوروبية مثيرة اليوم.. المواعيد والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يشهد مساء اليوم السبت، مجموعة من المواجهات المثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية، تتقدمها الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تنطلق جولات جديدة في الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، والدوري الفرنسي.

بالإضافة إلى ذلك، يترقب عشاق كرة القدم مواجهة مرتقبة بين نيويورك سيتي وإنتر ميامي بقيادة النجم ليونيل ميسي ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات الليلة بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الألماني:

فيردر بريمن ـ بايرن ميونخ ـ الساعة 04.30 مساء ـ BEIN SPORTS 5

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس ـ نابولي ـ الساعة 07.00 مساء ـ قناة أبو ظبي الرياضية 1

الدوري الفرنسي:

ستاد ريمس ـ باريس سان جيرمان ـ الساعة 10.00 مساء ـ BEIN SPORTS 5

الدوري الأمريكي:

نيويورك سيتي ـ إنتر ميامي ـ الساعة 09.00 مساء ـ

الدوري الإسباني:

فالنسيا ـ جيرونا ـ الساعة 07.30 مساء ـ BEIN SPORTS 2

ريال مدريد ـ إسبانيول ـ الساعة 10.00 مساء ـ BEIN SPORTS 2

الدوري الإنجليزي:

وست هام ـ تشيلسي ـ الساعة 02.30 مساء ـ BEIN SPORTS 1

ليفربول ـ بورنموث ـ الساعة 05.00 مساء ـ BEIN SPORTS 1

أستون فيلا ـ وولفرهامبتون ـ الساعة 05.00 مساء ـ BEIN SPORTS 2

توتنهام ـ برينتفورد ـ الساعة 05.00 مساء ـ BEIN SPORTS 3

كريستال بالاس ـ مانشستر يونايتد ـ الساعة 07.30 مساء ـ BEIN SPORTS 1