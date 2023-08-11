ميسي ومبابي أبرزهم.. خمسة نجوم رفضوا عروضا ضخمة من السعودية

شفق نيوز/ يجزم أغلب متابعي كرة القدم في العالم أن أحد أكبر الأسباب التي جعلت لاعبي كرة القدم يقررون الانتقال من الدوريات الأوروبية، إلى السعودية، هو المال، إذ "من الصعب أحيانا رفض عروض عقود لا تقاوم" وفق موقع "سبورتس كيدا".

ولعل ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، أبرز تلك الأسماء، لكن القائمة بها نجوم لامعة أخرى:

هيونغ مين سون

كان جناح نادي توتنهام، هيونغ مين سون، أحد نجوم الدوري الإنكليزي الممتاز الذين اتصل بهم نادي الاتحاد السعودي وفقا لموقع "غول".

الموقع المتخصص في كرة القدم أورد أن النادي السعودي عرض على سون عقدا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 32 مليون دولار) سنويا للانضمام إليه.

ومع ذلك، لم يتم قبول عرضهم من قبل نجم كوريا الجنوبية. فمع مغادرة هاري كين، هذا الصيف، لبايرن ميونيخ، سيكون سون، بالتأكيد، أحد اللاعبين الأساسيين في النادي في الموسم الجديد.

موسى ديابي

قرر الجناح الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، والذي ضمن الانتقال إلى أستون فيلا هذا الصيف، عدم الانتقال إلى الدوري السعودي والبقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ديابي الذي سجل 14 هدفا وصنع 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات الموسم الماضي، جذب انتباه العديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، الذين كان لديهم اهتمام حقيقي بالتعاقد معه.

وقبل تعاقده مع ديابي، كان على أستون فيلا مواجهة منافسة شديدة من فريق النصر السعودي.

وفقا لتقرير سابق لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد عرض النادي السعودي على النجم الفرنسي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني على أمل ضمه للعب بجانب كريستيانو رونالدو.

ومع توصل كلا الناديين إلى اتفاق مع النادي الألماني بايرن ليفركوزن، بشأن رسوم الانتقال، كانت الكرة في ملعب ديابي، الذي قرر في النهاية الانضمام إلى أستون فيلا في الدوري الإنكليزي الممتاز.

لوكا مودريتش كان لوكا مودريتش، أحد أبرز لاعبي ريال مدريد على مر السنين، وعلى الرغم من بلوغه 37 عاما، إلا أنه لا يزال يعتبر أحد أهم لاعبي ريال مدريد في خط الوسط. فاز الرجل بالعديد من الألقاب، بما في ذلك لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكان يعتقد كثيرون أنه سينضم أخيرا إلى السعودية، لكن الأمر لم ينته إلى ذلك.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" عرض الهلال السعودي على مودريتش مبلغا ضخما قدره 170 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 200 مليون دولار) للعب لصالحه لمدة ثلاث سنوات. ومع ذلك، لم يتأثر اللاعب الكرواتي المخضرم بهذا العرض واختار البقاء في ريال مدريد.

ليونيل ميسي

ميسي، الذي يُعتبر غالبًا أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، اختار أيضا رفض عرض مغر من فريق الهلال السعودي.

ومع وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين، كان العديد من مشجعي كرة القدم يأملون في إعادة إشعال التنافس بين الثنائي إذا لعبا في نفس الدوري مرة أخرى، لكن ميسي لم يساير هذه الرغبة وفضل الانتقال إلى الدوري الأميركي.

كان نادي الهلال السعودي وإنتر ميامي، الناديين اللذين يقودان السباق للتعاقد معه. وفقا لصحيفة "ميرور"، حاول الهلال "إغراء" ميسي للانضمام إلى دوري المحترفين السعودي من خلال تقديم 321 مليون جنيه إسترليني (نحو 400 مليون دولار) في الموسم الواحد للعب معهم، لكن نجم الأرجنتين والعالم، رفض العرض.

كيليان مبابي

أعلن مبابي علنا أنه لن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان إلى ما بعد عام 2024. ومن غير المستغرب أنه كان على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بينما أبدت أندية سعودية اهتماما أيضا بضمه.

تم إدراج مبابي على الفور للبيع من قبل باريس سان جيرمان، الذي كرر أنه ليس لديه نية للسماح لأحد أفضل اللاعبين في العالم بمغادرة النادي في صفقة انتقال مجانية.

وتداولت وسائل إعلام عديدة، خبرا مفاده أن نادي الهلال السعودي عرض على باريس سان جيرمان عرضا بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني (نحو 330 مليون دولار) لاستقدام النجم الفرنسي.

كانت المهمة الكبيرة المتبقية هي كيفية إقناع مبابي بالتخلي عن كرة القدم الأوروبية والتحول إلى دوري المحترفين السعودي.

صحيفة "ميترو" البريطانية أفادت أن الهلال عرض على مبابي صفقة مذهلة بأجر سنوي فلكي قدره 604 مليون جنيه إسترليني (نحو 766 مليون دولار) وكما كان متوقعا، رفض لؤلؤة المنتخب الفرنسي العرض.