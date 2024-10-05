ميسي ورونالدو والريال.. مباريات اليوم ومواعيدها

شفق نيوز/ تتجه الأنظار اليوم السبت إلى أبرز ملاعب إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية حيث تدور مباريات قوية ومثيرة في مختلف الدوريات الكبرى.

يأتي هذا قبل فسح المجال الأسبوع المقبل لفترة التوقف الدولي ومباريات دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات مونديال 2026، وأمم إفريقيا 2025،

ويلتقي الأهلي والهلال بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم السبت على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي 2024-2025 في مواجهة يسعى خلالها الأهلي للفوز السادس تواليا.

وفي الدوري الإنجليزي تقام 3 مباريات قوية أولها بين كريستال بالاس وليفربول، فيما يواجه ريال مدريد في الدوري الإسباني فياريال في قمة الجولة التاسعة.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الأمريكي:

تورنتو ـ إنتر ميامي ـ 11.00 مساء ـ (تطبيق Apple TV+)

الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان ـ تورينو ـ 09.45 مساء ـ AD Sports HD 1

الدوري السعودي:

النصر ـ العروبة ـ 06.15 مساء ـ SSC 1 HD

الأهلي ـ الهلال ـ 09.00 مساء ـ SSC 1 HD

الدوري الإسباني:

ريال مدريد ـ فياريال – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 3.

الدوري الإنجليزي:

كريستال بالاس ـ ليفربول ـ الساعة 02.30 مساء ـ bein sports 1

آرسنال ـ ساوثامبتون ـ الساعة 05.00 مساء ـ bein sports 1

مانشستر سيتي ـ فولهام ـ الساعة 05.00 مساء ـ bein sports 2

الدوري الألماني:

باير ليفركوزن ـ هولشتاين كيل ـ الساعة 04.30 مساء ـ bein sports 5

يونيون برلين ـ بروسيا دورتموند ـ الساعة 04.30 مساء ـ bein sports 8