ميسي إلى الدوري الأمريكي.. سيشتري نادياً ويلعب لصالحه

شفق نيوز/ يخطط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (34 عاما)، للعب في دوري كرة القدم للمحترفين في الولايات المتحدة الأميركية (أم أل أس)، بعد نهاية عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي العام المقبل، بحسب ما أفادت قناة "دايركت تي في سبورتس".

ونقلت صحيفة ماركا، الإسبانية، عن الصحفي في القناة، أليكس فاندال، أن ميسي يخطط لشراء 35 في المئة من أسهم نادي إنتر ميامي، الأميركي، الذي يمتلكه النجم الإنكليزي السابق، ديفيد بيكهام، ثم سيلعب لصالحه.

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وكان خورخي ماس، المالك المشترك، المدير التنفيذي لنادي إنتر ميامي، قال لصحيفة ميامي هيرالد في فبراير الماضي: "لا يزال ليو ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم ، ومهاراته لم تتضاءل".

وأضاف حينها: "في الوقت الذي يترك فيه باريس سان جرمان، نود أن يكون ميسي لاعبًا في إنتر ميامي وأن يكون جزءا من مجتمعنا"، مشيرا إلى أن بيكهام لديه علاقة جيدة مع النجم الذي حصل على الكرة الذهبية سبع مرات، وأنه تحدث معه بالفعل.

وكان ميسي قد انتقل إلى سان جرمان، العام الماضي في عقد لمدة عامين بعد انفصاله عن برشلونة الإسباني.

وأكد ميسي سابقا في مقابلة أنه سيكون على استعداد للانتقال إلى الولايات المتحدة في المستقبل.

وقال ميسي في عام 2020: "كنت أحلم دائما بأن أكون قادرا على الاستمتاع وتجربة العيش في الولايات المتحدة، وتجربة شكل الدوري هناك، ولكن ليس بعد".

وكانت هناك تقارير أيضا عن أن زميل ميسي السابق في برشلونة، لويس سواريز، قد ينضم، إلى إنتر ميامي، الموسم المقبل.