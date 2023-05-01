ميسي في السعودية.. وزير يكشف غرض الزيارة

شفق نيوز / بدأ ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، زيارة جديدة إلى السعودية للترويج للسياحة في المملكة.

وكتب وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، على تويتر: "أنا سعيد بالترحيب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية.

وقال الخطيب: "نحن سعداء بمشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعاً".

وجاء تعليق وزير السياحة بعدما نشر ميسي (35 عاما) مساء السبت صورة لعدد كبير من النخيل والأشجار على حسابه في "فيسبوك" وكتب: من يعتقد أن السعودية تملك كل هذا الكم الهائل من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما سنحت لي الفرصة.

وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال.