ميسي عن صورة يامال: لم أتخيل أن أواجه ذلك الطفل بنهائي المونديال

شفق نيوز- متابعة

تحدث قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مجدداً عن الصورة الشهيرة التي جمعته بالنجم الإسباني لامين يامال عندما كان الأخير رضيعاً، واصفاً المصادفة التي ستجمعهما في نهائي كأس العالم 2026 بأنها “أمر جنوني”.

وجاءت تصريحات ميسي خلال فعالية رياضية في نيويورك، جمعت عدداً من أبرز نجوم الرياضة العالمية، بينهم أسطورة كرة القدم الأميركية توم برادي، ونجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ولاعب كرة السلة الأميركي كيفن دورانت، الذين التقطوا صورة جماعية مع قائد المنتخب الأرجنتيني.

وقال ميسي: "تلك الصورة مذهلة، فمن الصعب أن تلتقط صورة مع طفل رضيع، ثم تجد نفسك تواجهه بعد سنوات في نهائي كأس العالم. إنه أمر جنوني ولا يُصدق حقاً".

ويستعد المنتخبان الأرجنتيني والإسباني لخوض نهائي كأس العالم 2026، مساء الأحد، على ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي الأميركية، وسط توقعات بمتابعة نحو 1.5 مليار مشاهد حول العالم.

ولم يقتصر حديث ميسي على الصورة المتداولة، بل أشاد أيضاً بموهبة لامين يامال، معتبراً إياه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وأضاف: "يلعب لامين في نادٍ أعشقه، وأتمنى له كل التوفيق. إنه أحد أفضل لاعبي العالم، ورغم صغر سنه، لا يزال أمامه مستقبل باهر وفرصة لتحقيق إنجازات تاريخية، وهو ما سنحاول منعه هذه المرة".

كما أثنى ميسي على ما يقدمه يامال مع برشلونة، قائلاً: "نجاحه سيكون إضافة رائعة لبرشلونة أيضاً".

واختتم قائد الأرجنتين تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المهمة أمام المنتخب الإسباني، قائلاً: "سنحاول تقديم مباراة كبيرة حتى لا يكون يامال في أفضل حالاته، رغم أن ذلك لن يكون سهلاً. المنتخب الإسباني يمتلك لاعبين مميزين ومنظومة لعب رائعة، لكن لدينا أيضاً نقاط قوتنا التي نعتمد عليها".