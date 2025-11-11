ميسي: سأعود لبرشلونة ولن أثقل على الأرجنتين

شفق نيوز- كتالونيا

أعرب النجم الأرجنتيني وأسطورة برشلونة ولاعبهم السابق ليونيل ميسي، يوم الثلاثاء، عن رغبته في العودة إلى المدينة الكتالونية يوماً ما، لكنه لم يحسم بعد مشاركته في مونديال 2026 مع منتخب الأرجنتين.

ودافع ميسي عن ألوان برشلونة لمدة 17 عاماً، إذ ظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2004 قبل أن يرحل عن النادي في 2021 نحو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التتويج بالعديد من الألقاب وتحقيق سلسلة أرقام قياسية استثنائية.

وفي صيف عام 2023، حط ميسي رحاله في فريقه الحالي نادي إنتر ميامي.

وقال ميسي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "سبورت" الكتالونية ونشرت اليوم الثلاثاء: "أشعر بالحنين دائماً إلى الماضي، وينتابني العديد من المشاعر كلما سمعت شيئاً عن برشلونة، إنها ذكريات مذهلة".

وأضاف: "شعرت بشعور غريب بعد الرحيل عن الفريق، لأنني لعبت سنواتي الأخيرة بدون جمهور بسبب جائحة كورونا".

وتابع: "بعد أن قضيت معظم فترة مسيرتي في برشلونة، لم أغادر النادي بالطريقة التي تخيلتها أو حلمت بها، بل تخيلت أن أقضي حياتي بالكامل في أوروبا، وأقضي مسيرتي بالكامل مع برشلونة، هذه كانت خطتي ورغبتي".

واستطرد: "لقد بدا أن تجربة الانتقال إلى باريس سان جيرمان كانت كابوساً، ولكنها لم تكن كذلك، لقد استمتعت أنا وعائلتي بأجواء المدينة، باريس مدينة رائعة، ولكن لم أكن أستمتع بالروتين اليومي في عملي سواء في التدريبات أو المباريات، لم أكن مرتاحاً بصراحة".

وشدد النجم الأرجنتيني "أتطلع بجدية للعودة مجدداً إلى برشلونة، أفتقد المدينة والنادي كثيراً، وأتحدث أنا وزوجتي وزملائي دائماً عن ذلك، وعن فكرة العيش هناك مجدداً، وأتطلع أيضاً للعودة إلى ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه".

وبشأن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026، قال ميسي "اللعب بقميص المنتخب له شعور رائع، خاصة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم، وازداد الأمر روعة بعد الفوز باللقب (في مونديال قطر 2022)، ولكن أكرر، لا أريد أن أكون عبئاً على المنتخب الأرجنتيني".

وواصل ابن الـ38 عاماً: "أريد أن أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، وأكون متأكداً من أنني لائق بدنياً للمشاركة مع الأرجنتين في مونديال 2026، لأن الموسم في الدوري الأميركي مختلف عن الدوريات الأوروبية، إذ توجد فترة إعداد بين الموسمين، وسنخوض عدداً من المباريات قبل أيام قليلة من كأس العالم، لذا أترقب مدى جاهزيتي".