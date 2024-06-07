ميسي: ريال مدريد أفضل فريق في العالم حالياً

شفق نيوز/ أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بنادي ريال مدريد الإسباني، بعد تحقيقه دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني السبت الماضي.

وكشف ميسي، في مقابلة مع صحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية، أن الفريق الملكي هو "أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي"، مضيفاً: "إذا كنت تتحدث عن النتائج، فريال مدريد الأفضل عالميا. إذا كنت تتحدث عن الأداء وإدارة المباريات، فأنا شخصيا أحب مانشستر سيتي (الإنجليزي) تحت قيادة جوسيب غوارديولا".

من جهة أخرى، لم يستبعد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما تواجده في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم أنه لم يقدم كذلك أي مؤشرات حول مشاركته المحتملة.

وتابع نجم المنتخب الأرجنتيني: "يعتمد الأمر على ما أشعر به وكيف سأكون جسديا. سأكون واقعيا مع نفسي لمعرفة ما إذا كنت سأكون في مستوى التطلعات أم لا".