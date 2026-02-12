ميسي خارج التدريبات بإصابة في أوتار الركبة

شفق نيوز- ميامي

كشف نادي إنتر ميامي الأميركي تفاصيل إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي تعرض لها خلال المباراة الودية أمام برشلونة الإكوادوري، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الأميركي لكرة القدم.

وقال النادي في بيان رسمي إن "ميسي لم يشارك في تدريبات يوم أمس الأربعاء الموافق 11 فبراير/ شباط، بسبب إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى تعرض له خلال المباراة ضد برشلونة في الإكوادور، والذي استمر منذ ذلك الحين".

وأضاف البيان أن "اللاعب خضع لفحوصات طبية إضافية أكدت التشخيص".

ولم يكشف إنتر ميامي عن مدة محددة لغياب ميسي، مؤكداً أن "عودته التدريجية إلى التدريب ستعتمد على تطوره البدني في الأيام المقبلة".

وسجل ميسي هدفاً في تعادل إنتر ميامي مع برشلونة الإكوادوري بنتيجة 2-2 في المباراة الودية.