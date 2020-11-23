سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ميسي أبرز الغائبين عن موقعة برشلونة في دوري الأبطال

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-23T15:30:15+0000
ميسي أبرز الغائبين عن موقعة برشلونة في دوري الأبطال

شفق نيوز/ انضم رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني إلى مدربين آخرين انتقدوا جدول المباريات الأوروبية المزدحم، بعد أن قرر إراحة ليونيل ميسي في مواجهة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وخسر برشلونة جهود جيرار بيكي وسيرجي روبرتو بعد تعرضهما لإصابات في مباراة السبت التي خسرها النادي الكتالوني صفر- 1 أمام أتلتيكو مدريد في الليغا، ليتبقى ثلاثة مدافعين فقط في الفريق الأول لرحلة أوكرانيا.

وبينما كانت الخسارة أمام أتليتيكو أسوأ بداية لبرشلونة في موسم بالدوري الإسباني في 29 عاما، يسير العملاق الكتالوني بقوة في دوري الأبطال بعد أن حقق ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات خاضها في المجموعة السابعة، وحال فوزه على دينامو كييف، فانه سيحجز مكانه في دور الستة عشر.

وقال كومان إن موقف فريقه القوي في المجموعة السابعة دفعه إلى إراحة ميسي ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، لكنه انتقد أيضا جدول المباريات المزدحم داعيا الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الأوروبي (اليويفا) إلى التدخل.

ونقلت رويترز عن كومان قوله في مؤتمر صحفي افتراضي "في بعض الأحيان تحتاج إلى حماية اللاعبين، لأن جدول المباريات لا يصدق".

وأضاف المدرب الهولندي "نحن في موقف جيد لإراحة ميسي وفرينكي لأن معظم اللاعبين خاضوا كل المباريات معنا كما لعبوا مع منتخباتهم الوطنية، وواجه ميسي رحلة عودة شاقة من أميركا الجنوبية (بعد اللعب مع الأرجنتين)".

ويتعرض جدول المباريات الأوروبية المزدحم لانتقادات متزايدة مؤخرا بعد أن تضررت الرياضة بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.

related

ميسي يبلغ كومان بقراره الصادم لجمهور برشلونة

Date: 2020-08-21 14:52:37
ميسي يبلغ كومان بقراره الصادم لجمهور برشلونة

بارتوميو يرفض الاستقالة رغم المطالبات ويتغزل بميسي

Date: 2020-10-27 04:51:36
بارتوميو يرفض الاستقالة رغم المطالبات ويتغزل بميسي

ميسي يهدد: سأغادر إذا لم تحصل تغييرات بدءاً من الرئيس

Date: 2020-08-15 17:57:18
ميسي يهدد: سأغادر إذا لم تحصل تغييرات بدءاً من الرئيس

مفاجأة.. كومان ليس مدرباً رسمياً لبرشلونة!

Date: 2020-09-17 12:13:26
مفاجأة.. كومان ليس مدرباً رسمياً لبرشلونة!

برشلونة يعلن رسمياً تلقيه طلباً من ميسي لمغادرة النادي

Date: 2020-08-25 18:30:59
برشلونة يعلن رسمياً تلقيه طلباً من ميسي لمغادرة النادي

ميسي: أنا مخطئ.. سأضع حداً لهذا الوضع

Date: 2020-09-30 07:11:01
ميسي: أنا مخطئ.. سأضع حداً لهذا الوضع

برشلونة يتلقى ضربة قبل مواجهة خيتافي

Date: 2019-09-28 09:51:50
برشلونة يتلقى ضربة قبل مواجهة خيتافي

بارتوميو يبرئ ميسي من صفقة نيمار

Date: 2019-09-07 09:38:08
بارتوميو يبرئ ميسي من صفقة نيمار