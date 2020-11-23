ميسي أبرز الغائبين عن موقعة برشلونة في دوري الأبطال

شفق نيوز/ انضم رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني إلى مدربين آخرين انتقدوا جدول المباريات الأوروبية المزدحم، بعد أن قرر إراحة ليونيل ميسي في مواجهة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وخسر برشلونة جهود جيرار بيكي وسيرجي روبرتو بعد تعرضهما لإصابات في مباراة السبت التي خسرها النادي الكتالوني صفر- 1 أمام أتلتيكو مدريد في الليغا، ليتبقى ثلاثة مدافعين فقط في الفريق الأول لرحلة أوكرانيا.

وبينما كانت الخسارة أمام أتليتيكو أسوأ بداية لبرشلونة في موسم بالدوري الإسباني في 29 عاما، يسير العملاق الكتالوني بقوة في دوري الأبطال بعد أن حقق ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات خاضها في المجموعة السابعة، وحال فوزه على دينامو كييف، فانه سيحجز مكانه في دور الستة عشر.

وقال كومان إن موقف فريقه القوي في المجموعة السابعة دفعه إلى إراحة ميسي ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، لكنه انتقد أيضا جدول المباريات المزدحم داعيا الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الأوروبي (اليويفا) إلى التدخل.

ونقلت رويترز عن كومان قوله في مؤتمر صحفي افتراضي "في بعض الأحيان تحتاج إلى حماية اللاعبين، لأن جدول المباريات لا يصدق".

وأضاف المدرب الهولندي "نحن في موقف جيد لإراحة ميسي وفرينكي لأن معظم اللاعبين خاضوا كل المباريات معنا كما لعبوا مع منتخباتهم الوطنية، وواجه ميسي رحلة عودة شاقة من أميركا الجنوبية (بعد اللعب مع الأرجنتين)".

ويتعرض جدول المباريات الأوروبية المزدحم لانتقادات متزايدة مؤخرا بعد أن تضررت الرياضة بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.