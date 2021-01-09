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ميسي المتوهج يقود برشلونة لسحق غرناطة

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-09T20:05:49+0000
ميسي المتوهج يقود برشلونة لسحق غرناطة

شفق نيوز/ عاد برشلونة إلى قواعده بثلاث نقاط ثمينة، عقب فوزه العريض على مضيفه غرناطة بأربعة أهداف دون رد، السبت، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بدأ الفرنسي أنطوان غريزمان مسلسل التهديف مع حلول الدقيقة 12، من كرة تسلمها داخل منطقة الجزاء ثم سددها في الزاوية البعيدة عن حارس المرمى.

وتابع الفريق الكتالوني سطوته على اللقاء، وتمكن من إضافة هدف ثان في الدقيقة 35، إثر هجمة قادها غريزمان وأنهاها الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسديدة قوية داخل الشباك.

وقبل دخول الفريقين إلى غرف الاستراحة بدقيقتين، دون ميسي اسمه على هدف ثالث جميل، أحرزه من ركلة حرة مباشرة اخترقت الشباك.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، إذ نجح الضيوف في تأكيد تفوقهم بهدف رابع جاء مع الدقيقة 63 بأقدام المتألق غريزمان الذي استقبل كرة داخل منطقة جزاء غرناطة ثم هيأها لنفسه قبل أن يسدد عن يمين حارس المرمى.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة صعد بها إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 24 نقطة وبقي سابعًا.

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