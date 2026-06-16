ميسم ستار.. لاعبة تايكوندو عراقية تتأهل لدورة الألعاب الآسيوية 2026

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للتايكوندو، يوم الثلاثاء، تأهل لاعبة المنتخب الوطني "ميسم ستار جبار" للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في مدينة ناغويا اليابانية عام 2026.

وجاء تأهل اللاعبة بعد حصولها على بطاقة التأهيل الممنوحة من قبل الاتحاد الآسيوي للتايكوندو، ما يتيح لها تمثيل العراق في هذا المحفل القاري المهم.

وأعرب الاتحاد العراقي للتايكوندو، عن شكره وتقديره للاتحاد الآسيوي على منحه بطاقة التأهيل، متمنياً للاعبة ميسم ستار جبار التوفيق وتحقيق أفضل النتائج خلال مشاركتها المقبلة في دورة الألعاب الآسيوية.