أمير قطر ورئيس ريال مدريد.. من سينتصر لمبابي المتمرد؟

شفق نيوز / كشفت تقارير صحفية، يوم الجمعة، عن تطورات مستقبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في صيف 2024.

وبحسب صحيفة "آس"، نقلا عن مصادر فرنسية، فإن أحد مبعوثي الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، اجتمع في الساعات الماضية، بممثل للمهاجم الشاب، وأسفر الاجتماع عن خيارين لا ثالث لهما، إما تمديد مبابي لعقده مع النادي قبل فترة الإعداد للموسم الجديد، أو بيعه هذا الصيف.

ويأتي ذلك، في ظل الصدمة التي تلقاها باريس، بعد إرسال مبابي لخطاب رسمي يفيد بعدم تجديد عقده حتى 2025، إذ اعتبر مسؤلو باريس، أن تصرف مبابي، بمثابة خيانة للاتفاق المسبق بين الطرفين.

في غضون ذلك، أفاد تقرير موقع PSG Community الفرنسي، بأن ريال مدريد وباريس سان جيرمان، توصلا بالفعل إلى اتفاق بشأن انتقال مبابي إلى النادي الإسباني.

بدورها، ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان يقتربان من الاتفاق على صفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، والعملية يمكن أن تتم في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وأضافت الصحيفة، أن "باريس سان جيرمان وريال مدريد توصلا بالفعل إلى اتفاق لنقل مبابي مقابل حوالي 250 مليون يورو بين الثابت والمتغير"، من دون تفاصيل أكثر عن الصفقة المرتقبة.