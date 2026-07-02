أميركا تعبر البوسنة بثنائية وتضرب موعداً مع بلجيكا في ثمن النهائي

شفق نيوز- متابعة

حجز المنتخب الأميركي، فجر اليوم الخميس، بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو ضمن منافسات دور الـ32.

وفرض المنتخب الأميركي أفضليته منذ الدقائق الأولى، معتمداً على الضغط العالي والتحرك المستمر لاستعادة الكرة، فيما اعتمد منتخب البوسنة والهرسك على التكتل الدفاعي والحد من خطورة الهجمات الأمريكية.

ونجح المنتخب الأميركي في فك شيفرة الدفاع البوسني عند الدقيقة (45)، عندما استغل فولارين بالوغون ارتباكاً داخل منطقة الجزاء ليودع الكرة في الشباك، مانحاً منتخب بلاده هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وتلقى المنتخب الأميركي ضربة موجعة في الدقيقة (64) بعد طرد بالوغون بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر تدخل عنيف، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، عزز المنتخب الأميركي تقدمه في الدقيقة (82) عبر مالك تيلمان، الذي سجل هدفاً من ركلة حرة مباشرة، لينتهي اللقاء بفوز الولايات المتحدة بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الأميركي إلى دور الـ16 من مونديال 2026، حيث سيواجه منتخب بلجيكا في الدور المقبل.