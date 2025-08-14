"ميركاتو" نجوم العراق.. موجة تعاقدات بارزة تهز سوق الانتقالات

شفق نيوز- بغداد

شهدت الساعات القليلة الماضية حراكاً لافتاً في سوق الانتقالات الصيفية للأندية العراقية، استعداداً لانطلاق دوري نجوم العراق 2025-2026، حيث تسعى الأندية للظفر بلاعبين بارزين لتعزيز التنافس الكروي.

وقد أعلن نادي أربيل عن تعاقده مع اللاعب الأوزبكستاني شيرزود تيميروف البالغ من العمر 26 عاما، لتمثيله في دوري نجوم العراق، وسبق له أن مثل أندية باختاكور الاوزبكستاني، بيريسبوليس وبيكاني الإيراني، وكيتشي هونغ كونغ، ليكون الأوزبكي الثاني في دوري النجوم.

كما أعلنت ادارة اربيل عن ضمها حارس فريقها الكروي السابق سرهنك محسن، لموسم واحد قادماً من نادي النجف.

وضم نادي الموصل اللاعب كرم رحيم قادما من نفط ميسان لتمثيله في دوري نجوم العراق في موسم واحد.

كما تعاقدت إدارة نادي الموصل مع المهاجم النيجيري مباوما تشيجوكي، لتعزيز صفوف فريقها الكروي في دوري نجوم العراق لموسم واحد.

وانضم اللاعب لؤي العاني إلى فريق نادي الكرمه لتمثيل في موسم واحد قادما من نادي الطلبة.

وتعاقد نادي الشرطة رسميا مع البرازيلي موسيس لوكاس، قادما من نادي دهوك، والسنغالي دومنيك ميندي قادما من النجف، وشريف عبد الكاظم قادما من الطلبة وحسين جبار، قادما من القوة الجوية ووقع اللاعبين الأربعة لموسم واحد.

ووصل محترفي نادي أمانة بغداد الجدد إلى مطار بغداد الدولي، وهم كل من الأوزبكي قاسيموف والغامبي لامين ساماتيه.

كما وصل الكاميروني كلارينس إلى بغداد ليلتحق بتدريبات الزوراء، وتمثيله في دوري نجوم العراق موسما واحد.

وغادر لاعب الزوراء السابق الدولي العماني منذر العلوي لينضم إلى نادي الوحدات الأردني للموسم المقبل.