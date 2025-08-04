"ميركاتو نجوم العراق".. موجة تعاقدات بارزة تهز سوق الانتقالات

شفق نيوز- بغداد

شهدت الساعات القليلة الماضية حراكاً لافتاً في سوق الانتقالات الصيفية للأندية، استعداداً لانطلاق دوري نجوم العراق 2025-2026، حيث تسعى الأندية للظفر بلاعبين بارزين لتعزيز التنافس الكروي.

وأعلن نادي القوة الجوية، تجديد تعاقده مع اللاعب رسلان حنون، واللاعب مصطفى وليد، لموسم آخر، بينما يفاوض النادي المهاجم إبراهيم غازي، لضمه إلى "الصقور" بعد تمثيله فريق دهوك الموسم الماضي.

وجدد حارس المنتخب العراقي أحمد باسل عقده مع نادي الشرطة لموسم آخر.

في المقابل، تعاقد نادي زاخو مع اللاعب حميد علي، قادماً من نادي الميناء لموسم واحد، بينما جدد مع لاعب المنتخب أمجد عطوان لموسم آخر.

وأعلن نادي دهوك تعاقده مع المحترف العراقي بلند حسن، قادماً من نادي دي غرافشاب الهولندي لموسم واحد، فيما لا يزال النادي في طور التفاوض مع محترف الدوري السويدي، العراقي عمار محسن.

كما اتفق لاعب المنتخب الأولمبي المحترف في نادي بي كيه أوليمبيك السويدي يوسف الإمام، مع نادي دهوك لتمثيله الموسم المقبل.

من جانبه، أعلن نادي النجف تعاقده مع اللاعب جعفر عبيس، قادماً من الكرخ لتمثيل "الكناري" لموسم واحد.

وتعاقد نادي الغراف مع اللاعب ستار جبار، قادماً من الكهرباء لتمثيله موسماً واحداً.

بدوره، أعلن نادي الكهرباء عن تعاقده مع اللاعب عباس حسين، قادماً من الناصرية لموسم واحد.

وتعاقد نادي ديالى مع ثلاثة لاعبين، هم أحمد زامل وحسين مطر قادمان من نفط ميسان، وباقر عطوان قادماً من الحدود.

في حين لا يزال نادي الكرمة يفاوض الحارس دولفان مهدي، الذي مثل أربيل الموسم الماضي.