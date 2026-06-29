ميركاتو ساخن في العراق.. صفقات بالجملة وتحركات متسارعة

شفق نيوز- بغداد

يشهد سوق الانتقالات الصيفية في دوري نجوم العراق نشاطاً متسارعاً، مع استمرار الأندية في تدعيم صفوفها استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، وسط إبرام صفقات رسمية واستمرار مفاوضات مع عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين.

ونجح نادي ديالى في التعاقد مع لاعب الوسط الدولي السوري محمد عنز قادماً من العهد اللبناني، كما عزز خط دفاعه بضم المدافع التونسي يسري العرفاوي.

وفي الزوراء، وقّع لؤي العاني على كشوفات الفريق قادماً من الكرمة، ضمن خطة إدارة “النوارس” لتدعيم صفوفها، فيما يواصل النادي مفاوضاته مع المهاجم الأوزبكي شيرزود تيميروف من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفي المقابل، قدّم نادي الكرمة عرضاً مالياً مغرياً لضم تيميروف، إلا أن اللاعب لم يحسم وجهته حتى الآن، مفضلاً انتظار عروض محتملة من أندية الدوريات الخليجية.

من جهته، أعلن نادي الشرطة تعاقده مع اللاعب كريستيان باركو قادماً من أربيل، بينما تعاقد الميناء مع المهاجم السوري فهد اليوسف، القادم من صفوف الشرطة.

وفي صفقة أخرى، انضم ليث ضياء إلى نادي الغراف قادماً من القوة الجوية، ضمن استعدادات الفريق للموسم المقبل.

ويواصل زاخو تعزيز تشكيلته، إذ يضم حتى الآن خمسة محترفين أجانب هم: البرازيليان أورينيو وجوسيف ماوريسيو، والنيجيري أليو آدم، والجنوب أفريقي سيفو مبولي، والغاني موسيس آبي.

وعلى صعيد الجهاز الفني، أعلن زاخو قبول استقالة المدرب التونسي ماهر الكنزاري بسبب ظروف عائلية طارئة، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع المدرب مسعود ميرال لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وفي أربيل، أعلنت إدارة النادي تعاقدها رسمياً مع المدرب لؤي صلاح لقيادة الفريق الأول، استعداداً لخوض منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027.