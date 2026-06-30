ميركاتو دوري نجوم العراق يشتعل.. صفقات مدوية وتحركات متسارعة لحسم الموسم

شفق نيوز- بغداد

دخلت أندية دوري نجوم العراق مرحلة الحسم في سوق الانتقالات الصيفية، مع تسارع وتيرة التعاقدات وتجديد العقود استعداداً للموسم الكروي 2026-2027، في ظل منافسة مبكرة على تدعيم الصفوف بعناصر قادرة على تعزيز حظوظها في المنافسة.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية نشاطاً متزايداً على صعيد الصفقات الجديدة والتجديدات، مع استمرار الأندية في تدعيم تشكيلاتها استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وفي أبرز التحركات، جدد اللاعبان علي كريم وعلي رحيم عقديهما مع نادي ديالى لتمثيل الفريق في الموسم الجديد، فيما وقع أحمد ناظم على كشوفات نادي الكهرباء بعقد يمتد لموسم واحد.

وانضم مرتضى حسن إلى صفوف نادي الشرطة لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، كما عزز نادي دهوك مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع الحارس الدولي كميل سعد، بعد إتمام إجراءات التوقيع رسمياً.

وأعلن نادي أربيل تعاقده مع اللاعب علي شبر قادماً من نادي زاخو، ضمن استعدادات "القلعة الصفراء" للموسم الجديد، بينما واصل نادي الشرطة تدعيم صفوفه بإبرام صفقة المدافع الكولومبي دييغو هيرنانديز، في إطار سعي الإدارة لتعزيز التشكيلة للمنافسة على جميع البطولات.

وفي الزوراء، جدد هيران أحمد عقده ليستمر في الدفاع عن ألوان "النوارس" خلال الموسم المقبل، كما نجح النادي في استعادة الدولي علي عدنان، في صفقة تعد من أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

من جانبه، أعلن نادي الميناء قائمة تعاقداته وتجديداته الرسمية حتى الآن، والتي ضمت سعد ناطق، ومحمد داود، وحيدر سالم، وحسن علي، وسلمون أودو، ومالك ميلادي، إلى جانب تجديد عقد الحارس رضا عبد العزيز، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.