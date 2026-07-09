ميركاتو دوري نجوم العراق..  تعاقدات جديدة وحضور بارز للمحترفين الأجانب

شفق نيوز- بغداد

يشهد ميركاتو دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027 نشاطاً متصاعداً، مع إبرام الأندية صفقات محلية وأجنبية وتجديد عقود عدد من لاعبيها، في إطار استعداداتها للموسم الجديد وتعزيز صفوفها قبل انطلاق المنافسات.

وتعاقد نادي الكرمة مع لاعب الوسط الإسباني فيدي فيكو قادماً من نادي دينيسي، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، فيما ضمّ نادي نوروز المحترف إيديديم إيسيان قادماً من أربيل بعقد يمتد لموسم واحد.

وأكمل دهوك ملف محترفيه بالتعاقد مع لاعب الارتكاز الإيراني سينا موريدي قادماً من فولاد، وهو لاعب سبق له تمثيل منتخب إيران تحت 23 عاماً، بينما عزز ديالى خطه الهجومي بضم المهاجم التونسي نسيم الصيهود.

وفي إطار الحفاظ على الاستقرار الفني، جدد حارس المرمى مصطفى عذاب عقده مع الجولان، كما مدد نفط ميسان عقدي جعفر ناصر وحسين مطر ضمن خطته للإبقاء على ركائز الفريق.

من جانبه، دعم غاز الشمال صفوفه بالتعاقد مع أحمد عبد الرزاق وحسين طالب وريباز رحيم استعداداً للموسم المقبل.

وأعلن الطلبة ضم إبراهيم توميوا قادماً من الزوراء، إلى جانب التعاقد مع كرار نبيل ومنتظر عبد الأمير، كما عزز صفوفه بالجناح الإيراني جعفر سلماني في صفقة انتقال حر.

وفي المقابل، دخل القوة الجوية في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الأرجنتيني تومي أندرادي، تمهيداً لإتمام صفقة قد تعزز القوة الهجومية للفريق خلال الموسم الجديد.