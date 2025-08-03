"ميركاتو الأندية العراقية" يشتعل.. موجة تعاقدات بارزة تهز سوق الانتقالات

شفق نيوز- بغداد

شهدت الأيام القليلة الماضية حراكاً لافتاً في سوق الانتقالات الصيفية لأندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث تصدرت إدارة نادي نوروز المشهد بمجموعة من التعاقدات الرسمية، فيما أعلنت أندية كبرى عن إبرام صفقات محلية وأجنبية استعداداً للموسم الكروي المقبل.

وأعلنت إدارة نادي نوروز، عن تعاقدها مع اللاعب الصربي أونين مرشيتش لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد، كما ضمّت رسمياً لاعب خط الوسط مجتبى محسن قادماً من نادي القاسم، أيضاً بعقد يمتد لموسم واحد.

وفي خطوة وُصفت بالمهمة، وصلت إدارة نوروز إلى اتفاق شبه رسمي مع المهاجم الجزائري محمد بلخير (26 عاماً) الذي يشغل مركز الهجوم، إذ قطعت المفاوضات معه أشواطاً متقدمة تمهيداً لضمه رسمياً. وسبق لبلخير أن مثّل عدة أندية أوروبية، واختتم موسمه الماضي في دوري التحدي البلجيكي.

كما تعاقدت إدارة النادي مع المدرب الصربي داليبور سافيتش لقيادة الفريق فنياً في الموسم المقبل، في إطار خطة متكاملة لبناء توليفة تنافسية جديدة.

وفي سياق متصل، أعلن نادي الميناء عن ضم المدافع نجم شوان قادماً من نادي دهوك، لتمثيل "السفانة" بعقد يمتد لموسم واحد.

من جهته، أتم نادي الكرخ صفقة التعاقد مع الحارس عبد العزيز عمار قادماً من كربلاء، في إطار تدعيم مركز حراسة المرمى استعداداً للموسم المرتقب.

وفي صفقة نوعية، خطف نادي الطلبة صانع الألعاب سيف رشيد، المايسترو السابق لنادي القاسم، بعد توقيع عقد يمتد لثلاثة مواسم، في خطوة تعكس رغبة "الأنيق" بالعودة إلى واجهة المنافسة.

وفي تطور بارز، قدمت الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية عرضاً رسمياً مغرياً لضم نجم المنتخب العراقي ونادي كومو الإيطالي علي جاسم، مع تأكيدات من مصادر مقربة بأن اللاعب بات قريباً من العودة إلى "عش الصقور".

كما أعلنت إدارة نادي الشرطة تعاقدها مع لاعب الوسط الدولي محمد رضا قادماً من الزوراء، ليعزز صفوف القيثارة الخضراء بعقد يمتد لموسم واحد.

وعلى صعيد الاحتراف الخارجي، وصل المهاجم الدولي مهند علي "ميمي" إلى دولة الإمارات، حيث دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي دبا الفجيرة الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين الإماراتي، ومن المرتقب إعلان الصفقة بشكل رسمي اليوم الأحد، في حال الاتفاق على التفاصيل النهائية. وسبق لميمي أن تُوّج هدافاً لدوري نجوم العراق الموسم الماضي برصيد 22 هدفاً.