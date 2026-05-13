ميركاتو العراق.. 400 مليون لضم أكام هاشم وعلي جاسم يتمسك بحلم كومو

تشهد سوق الانتقالات في عالم كرة القدم العراقية حراكاً مبكراً مع اقتراب عدة أندية من حسم صفقات بارزة استعداداً للموسم الكروي المقبل، وسط منافسة قوية على تدعيم الصفوف بأسماء محلية ومحترفة تمتلك الخبرة والإضافة الفنية.

وفي هذا السياق، قدم نادي الكرمة عرضاً رسمياً للتعاقد مع لاعب المنتخب العراقي ونادي الزوراء أكام هاشم، مقابل مبلغ يقدر بـ400 مليون دينار عراقي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قوة الفريق خلال الموسم القادم.

من جانبه، بات نادي نوروز قريباً من التوصل إلى اتفاق مع محترف نادي الطلبة التونسي حبيب الوسلاتي، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، حيث ما تزال المفاوضات متواصلة بين الطرفين لحسم الصفقة بشكل نهائي.

وفي ملف المحترفين العراقيين، يسعى اللاعب علي جاسم للعودة مجدداً إلى نادي كومو الإيطالي، بعدما أبلغ رسمياً وكيل أعماله الإيطالي كريستيان برغبته في العودة وارتداء قميص الفريق خلال المرحلة المقبلة.

كما يرغب علي جاسم بعقد اجتماع مع مدرب كومو الإسباني سيسك فابريغاس، لإبلاغه بجاهزيته الكاملة ورغبته الجادة بخوض تجربة الكالتشيو، مؤكداً استعداده لتخفيض قيمة عقده من أجل عدم تفويت فرصة اللعب في الدوري الإيطالي.