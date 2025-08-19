ميركاتو العراق.. قائد السفانة يوقع للأنيق والريمي ينضم للصقور وأبو رزيق مينائي

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي الطلبة يوم الثلاثاء، رسميا عن تعاقده مع المهاجم الدولي علاء عبد الزهرة، لتمثيل الأنيق الموسم المقبل.

وتعاقدت إدارة نادي الطلبة، مع لاعب المنتخب السابق علاء عبد الزهرة، لموسم واحد قادماً من نادي الميناء.

ويقود فريق الطلبة المدرب القطري طلال البلوشي، الذي دعا للتعاقد مع اللاعب قائد نادي الميناء علاء عبد الزهرة، للعب بين صفوف الأنيق.

الى ذلك وصل لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي، إلى بغداد للانضمام إلى تدريبات القوة الجویة لتمثيله موسما واحداً.

وسيقود فريق القوة الجوية بدوري نجوم العراق مدرب المنتخب العماني السابق رشيد جابر.

بينما أعلن نادي الميناء عن التعاقد مع المهاجم الأردني محمد ابو رزيق قادماً من الوحدات الأردني.

وسيمثل ابو رزيق الميناء لموسم واحد، بعد أن أكمل كافة المتعلقات والاتفاق مع إدارة النادي الذي يقوده حاليا المدرب لؤي صلاح، بدوري نجوم العراق الموسم المقبل.