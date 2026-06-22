ميركاتو العراق.. صفقات وتجديدات مبكرة ترسم ملامح الموسم الجديد

شفق نيوز- بغداد

تتواصل تحركات الأندية العراقية في سوق الانتقالات الصيفية استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الكروي 2026-2027، وسط سباق متسارع لحسم الصفقات وتجديد عقود اللاعبين البارزين، بهدف تعزيز الاستقرار الفني وتدعيم الصفوف قبل انطلاق التحديات الجديدة.

وفي أبرز التحركات، نجح نادي الميناء في التعاقد مع اللاعب علاء رعد قادماً من اربيل، ليحمل قميص السفانة في الموسم المقبل ويشكل إضافة مهمة للفريق.

كما جددت ادارة النادي عقد اللاعب كرار جعفر، ليواصل مشواره مع الميناء ويستمر في تقديم عطائه خلال الموسم الجديد.

وفي اطار الحفاظ على ركائز الفريق، أعلنت ادارة نوروز تجديد عقد المحترف راستكو، الى جانب الحارس جومان احمد ، لضمان استمرارهما ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

من جانبه، عزز نفط ميسان صفوفه بالتعاقد مع الحارس علي خالد، ليكون أحد أبرز التدعيمات الدفاعية للفريق استعداداً للموسم الجديد.

أما نادي النفط، فقد واصل سياسة الاستقرار الفني من خلال تجديد عقد محترفه سامي هينز، الى جانب الابقاء على الثنائي ستار ياسين وديار ياخي، اللذين سيواصلان مشوارهما مع الفريق في الموسم القادم.

كما جدد النادي عقد الحارس وليد عطية، ليحافظ على مكانه ضمن تشكيلة النفط لموسم جديد.

وفي محافظة نينوى، أعلن نادي الموصل تعاقده مع اللاعب علي شاخوان قادماً من اربيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق ورفع جاهزيته للمنافسة في الموسم المقبل.

وتؤكد هذه التحركات المبكرة رغبة الأندية العراقية في بناء فرق أكثر قوة وتوازناً، سعياً لتحقيق نتائج إيجابية ومنافسة قوية خلال الموسم الكروي 2026-2027.