"ميركاتو الشتاء".. نادي الرمادي يعزز فريقه بـ 7 لاعبين

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت إدارة نادي الرمادي، يوم السبت، عن تعاقدها مع سبعة لاعبين جدد، في إطار سعيها لتعزيز صفوف الفريق والمنافسة في الدوري الممتاز، وذلك بعد النتائج المخيبة التي سجلها الفريق في الجولات الماضية.

وضمت قائمة اللاعبين الجدد كلاً من: إيهاب رزاق حسن، لاعب وسط، وعلي كريم هاني، لاعب وسط، لتعزيز خط الوسط، إلى جانب أحمد ثعيب سرحان، مهاجم قادم من نادي الجيش، وأداما بالو، مدافع قادم من نادي الفهد لتقوية الخط الخلفي.

كما شملت التعاقدات مؤمل فراس عبدالرزاق، لاعب وسط من نادي الجيش، وعبد العباس إياد، قادمًا من نادي كربلاء، إضافة إلى شافيو موموني، المهاجم الدولي الغاني.

وأشارت إدارة النادي، إلى أن هذه التعاقدات تهدف إلى رفع مستوى الأداء الجماعي للفريق، والمنافسة بقوة أمام الفرق الأخرى في الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.