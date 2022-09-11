ميرخاس دوسكي يسهم بخروج فريقه متعادلاً في الدوري التشيكي الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريقا سلوفاتسكو ونادي ملادا، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التشيكي الممتاز.

وأسهم لاعب منتخب العراق الوطني لكرة القدم المحترف "ميرخاس دوسكي" من إخراج فريقه متعادلا بعد أن أحرز هدف لناديه سلوفاتسكو في شباك نادي ملادا.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

وكان دوسكي، تمكن في جولة سابق من تسجيل أسرع أهداف الدوري التشيكي، بعد مرور 13 ثانية فقط من صافرة البداية.

وتعاقد نادي سلوفاكو التشيكي مع الظهير العراقي ميرخاس دوسكي، قادمًا من واكر إنسبروك النمساوي.

ودعم بطل كأس التشيك، صفوفه بالعراقي دوسكي، قبل انطلاق مشواره في الدوري الممتاز، وكذلك دوري المؤتمر الأوروبي.

وسبق لميرخاس دوسكي، تقديم مستويات مميزة مع الأولمبي العراقي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.