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ميدالية ذهبية للعراق في منافسات بطولة غرب اسيا للمبارزة

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-26T20:55:50+0000
ميدالية ذهبية للعراق في منافسات بطولة غرب اسيا للمبارزة

شفق نيوز/ تمكن اللاعب العراقي يوسف قحطان يوم الجمعة، من خطف الميدالية الذهبية في منافسات سلاح السيف العربي تحت 13 سنة ضمن منافسات اليوم الاول لبطولة غرب اسيا الجارية منافساتها في الاردن.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 11 دولة هي قطر والسعودية وعمان والكويت واليمن والامارات والاردن والعراق ولبنان وسوريا والأردن.

وتعد بطولة غرب آسيا؛ البطولة الأكبر من كل البطولات السابقة من حيث عدد اللاعبين والدول المشاركة.

يذكر أن رئيس الاتحاد العراقي زياد حسن ، يترأس منصب رئيس اتحاد غرب آسيا.

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