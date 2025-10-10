ميدالية ذهبية للاعب عراقي في بطولة آسيا للقوة البدنية

شفق نيوز- كركوك

أعلن رئيس نادي سولاف الرياضي في كركوك صباح محمد، يوم الجمعة، حصول لاعب القوة البدنية في النادي، "هەڵۆ ئاراس"، على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للقوة البدنية التي أقيمت مؤخراً في هونغ كونغ.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "هەڵۆ تنافس ضمن فئة الشباب بوزن 59 كغم، ممثلاً العراق بين نخبة من أبطال الدول الآسيوية، وقد أظهر مستوى عالياً من القوة والمهارة، ما مكنه من رفع اسم كركوك ونادي سولاف الرياضي عالياً في المحفل الرياضي الآسيوي".

وبحسب رئيس النادي، فإن هذا الإنجاز يعكس التفاني والالتزام الكبير للاعب، فضلاً عن جهود الجهاز الفني والإداري في دعم اللاعبين وتحفيزهم للوصول إلى أعلى المستويات الرياضية.

وأعرب محمد، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مشيداً بالتدريب المكثف الذي خضع له اللاعب طوال الفترة الماضية، والذي ساهم في تطوير قدراته البدنية والفنية وتأهله للمنافسة على مستوى قاري.

وأشار إلى أن "إدارة النادي وأعضاءه، وباسم الرئيس الفخري سەرکەوت خالید، يهنئون اللاعب هەڵۆ ئاراس بهذا الإنجاز المشرف، متمنين له المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل، داعين الشباب الرياضي في كركوك إلى الاقتداء بمثاله والسعي للتفوق في مختلف الرياضات".

كما أكد النادي، وفقاً لرئيسه، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الرياضة في العراق بشكل عام وكركوك بشكل خاص، على المنافسة على الساحة الدولية، وتعزيز مكانة النادي والمدينة في المحافل الرياضية الآسيوية والعالمية.