ميداليات ملونة للعراق في بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبي

شفق نيوز- القاهرة

حقق لاعبا المنتخب الوطني العراقي لرفع الاثقال البارالمبي رضا فياض ورسول كاظم، إنجازا مميزاً في بطولة العالم المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية وتستمر لغاية 19 من تشرين الأول الحالي.

وقال عقيل حميد رئيس الاتحاد العراقي لرفع الاثقال البارالمبي، لوكالة شفق نيوز، إن "الرباع رسول كاظم، حصل على الوسام البرونزي بعد منافسة قوية مع أبطال الصين وأوزبكستان".

وأضاف أن "الرباع رضا فياض، حصل على وسام ذهبي لفئة الناشئين في المجموع 260 نقطة، والوسام الفضي للفردي بعد أن رفع 133 كغم".

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي كلفت الحكم الدولي العراقي شيماء حسن، لإدارة عدد من النزالات الهامة في بطولة العالم الجارية حالياً في مصر بمشاركة دولية واسعة.