موهبة واعدة.. عراقية بعمر 13 عاماً تحصد الذهب في بطولة سباحة دولية

شفق نيوز / حصدت بطلة السباحة العراقية، يارا العميدي، صاحبة الـ13 عاماً، يوم الاثنين، 3 أوسمة في بطولة كأس الإمارات المفتوحة للسباحة.

ونالت العميدي، التي تتدرب تحت إشراف والدها إيلاف العميدي، ثلاثة أوسمة في بطولة السباحة المفتوحة، التي جرت في دبي، يومي 17 و18 من شهر حزيران الجاري (ذهبي، فضي، وبرونزي).

ومثلت العميدي، نادي الجيش العراقي، وعلى حساب والدها بعد أن رفض اتحاد السباحة، إضافة اسمها بذريعة وجود سباحين أفضل منها، وبالنهاية تفوقت على جميع السباحين المشاركين ضمن وفد اتحاد السباحة العراقي، والذين لم يحصل أي منهم على أي وسام.

ويعاني السباحون العراقيون من مشكلات عدة منها إمكانية التدريب في المسبح الأولمبي حيث لا يسمح لهم التدريب إلا بعد دفع مبلغ معين للدخول إلى المسبح.