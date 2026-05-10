موهبة ناشفيل الأميركي تقترب من ارتداء قميص العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء الاحد، إنجاز الأوراق الرسمية الخاصة باللاعب أحمد قاسم، المحترف في صفوف ناشفيل الأميركي، تمهيداً لتمثيل المنتخب الوطني.

وقال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد، غانم عريبي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن لجنة المغتربين نجحت في إصدار جواز سفر اللاعب بعد استكمال إجراءاته في القنصلية العراقية بولاية ميشيغان الأمريكية، عقب إنجاز جميع أوراقه الثبوتية العراقية خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن العمل على ملف اللاعب شهد جهوداً مكثفة امتدت من السويد إلى الولايات المتحدة وصولاً إلى العراق، بالتنسيق بين لجنة المغتربين وقسم العلاقات في الاتحاد.

وأشار إلى أن الاتحاد شرع بإجراءات نقل ملف اللاعب من الاتحاد السويدي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، لاستكمال الشروط القانونية والإدارية الخاصة بتمثيل المنتخب الوطني.

ويشغل أحمد قاسم، البالغ من العمر 22 عاماً، مركزي الجناح الأيمن والأيسر، وكان قد انتقل إلى ناشفيل الأمريكي قادماً من نادي إلفسبورغ السويدي، كما سبق له تمثيل منتخبات السويد للفئات العمرية المختلفة وصولاً إلى المنتخب الأولمبي.