مونديال 2029 ينطلق مبكراً.. باريس وفريقان عربيان في الواجهة

شفق نيوز/ بدأت ملامح نسخة 2029 تتضح مبكراً، مع حجز ثلاثة أندية قوية مقاعدها في هذا العرس الكروي العالمي وسط ترقب لعشاق الساحرة المستديرة إلى الولايات المتحدة لمتابعة النسخة التاريخية من كأس العالم للأندية 2025.

وتُعد بطولة كأس العالم للأندية 2025 نقطة تحول تاريخية، حيث تُقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً، على غرار بطولة كأس العالم للمنتخبات، وتستمر من 14 يونيو حتى 13 يوليو، وسط حضور جماهيري متوقع وأجواء تنافسية مشتعلة.

وتفتتح النسخة المقبلة بلقاء ناري يجمع بين إنتر ميامي الأميركي والأهلي المصري، في بداية مشوقة لبطولة تضم عمالقة مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وإنتر ميلان.

وقد بات من المؤكد أن النظام الجديد للبطولة — الذي يُنظم كل 4 سنوات، سيمنح الأندية طابعاً عالمياً جديداً، يجعلها أكثر شمولاً وتأثيراً في مشهد الكرة الدولية.

وفيما تتجه الأنظار إلى صيف 2025، بدأت نسخة 2029 تلفت الأنظار أيضاً، بعد أن ضمنت ثلاثة أندية بارزة التأهل الرسمي إليها، عقب تتويجها بألقاب قارية كبرى:

باريس سان جيرمان الفرنسي: بعد تحقيقه إنجازاً تاريخياً بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، عقب اكتساحه إنتر ميلان بخماسية نظيفة في النهائي.

الأهلي السعودي: بعودته المدوية إلى قمة الكرة الآسيوية، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، متغلباً على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد.

بيراميدز المصري: مفاجأة البطولة، حيث خطف لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوز مثير على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في النهائي.