مونديال 2026 ينطلق من ملعب أزتيكا وسط احتفالات متزامنة في ثلاث دول

شفق نيوز- متابعة

انطلقت رسمياً منافسات بطولة كأس العالم 2026، مساء الخميس، بحفل افتتاح احتضنه ملعب "أزتيكا" التاريخي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وسط أجواء احتفالية مميزة ومتابعة جماهيرية واسعة.

وتزامن الحفل مع انطلاق المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخب المكسيكي بنظيره الجنوب إفريقي، في مستهل البطولة التي تُقام للمرة الأولى في تاريخها في ثلاث دول هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وحملت النسخة الحالية طابعاً تاريخياً غير مسبوق، من خلال تنظيم ثلاث حفلات افتتاح متزامنة في الدول المستضيفة، بالتوازي مع خوض كل منتخب مضيف مباراته الأولى، في خطوة تهدف إلى تحويل انطلاقة المونديال إلى مهرجان عالمي يجمع بين الرياضة والثقافة والموسيقى.

وشهد ملعب "أزتيكا" عرضاً فنياً ضخماً بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى العالمية واللاتينية، بينهم شاكيرا وبورنا بوي، في أجواء احتفالية سبقت ظهور المنتخب المكسيكي.

وفي كندا، احتضنت مدينة تورونتو احتفالاً موسيقياً بمشاركة عدد من أبرز الفنانين الكنديين، بينهم ألانيس موريسيت ومايكل بوبليه، في مشهد عكس الهوية الثقافية للبلاد.

أما في الولايات المتحدة، فقد استضاف ملعب "سوفي" في لوس أنجلوس عرضاً افتتاحياً بمشاركة كاتي بيري وأنيتا وفيوتشر وليسا، إلى جانب ظهور خاص للممثل الأمريكي جيسون سوديكيس الذي رحب بالجماهير.

وبذلك أسدل الستار على مراسم الافتتاح، إيذاناً ببدء منافسات البطولة التي تُعد الأكبر في تاريخ المونديال من حيث عدد المنتخبات والدول المستضيفة.