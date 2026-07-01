مونديال 2026 يكسر كل الأرقام.. 5 ملايين مشجع يشعلون المدرجات

شفق نيوز- متابعة

دخلت بطولة كأس العالم 2026 سجل التاريخ بعدما تجاوز إجمالي عدد الجماهير الحاضرة في الملاعب حاجز 5 ملايين متفرج، وذلك خلال مواجهة فرنسا والسويد في دور الـ32 على ملعب ميتلايف بمدينة إيست راذرفورد في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن البطولة سجلت رقماً قياسياً جديداً في تاريخ كأس العالم من حيث الحضور الجماهيري، إذ ارتفع العدد الإجمالي إلى 5,048,079 متفرجاً، من بينهم 80,663 مشجعاً تابعوا فوز فرنسا على السويد بنتيجة (3-0) فجر الأربعاء.

وبذلك، حطم مونديال 2026 الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة 1994، التي أقيمت في الولايات المتحدة، عندما بلغ إجمالي الحضور 3,587,538 متفرجاً، علماً أن تلك النسخة شهدت مشاركة 24 منتخباً فقط، مقارنة بـ48 منتخباً في النسخة الحالية.

وسجلت البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، متوسط حضور بلغ 64,511 متفرجاً في المباراة الواحدة، مع وصول نسبة إشغال الملاعب إلى 99.7%، رغم الانتقادات التي سبقت انطلاق البطولة بسبب ارتفاع أسعار التذاكر.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، قد توقع قبل انطلاق البطولة أن يصل إجمالي الحضور الجماهيري إلى نحو 7 ملايين متفرج مع نهاية منافسات كأس العالم.