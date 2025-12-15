مونديال 2026.. إيران تتهم اميركا بعرقلة التأشيرات وتقدم احتجاجاً إلى فيفا

شفق نيوز- طهران

وجهت إيران انتقادات شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة الاميركية، متهمة إياها بعرقلة إجراءات منح التأشيرات للاعبي المنتخب الوطني والمسؤولين والجماهير، وذلك في وقت تستعد فيه بطولة كأس العالم 2026 للانطلاق، والتي تستضيفها اميركا بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن المجتمع الكروي الإيراني يمتلك الحق في المشاركة في هذه الفعاليات من دون أي عوائق، مؤكداً أن الولايات المتحدة خالفت التزاماتها في هذا الشأن حتى الآن.

وأضاف بقائي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن طهران قدمت احتجاجاً رسمياً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك إلى قسم رعاية المصالح الاميركية في السفارة السويسرية بطهران.

وتابع المتحدث بالقول: "نأمل في أن تمتنع واشنطن بشكل نهائي عن تسييس المنافسات الرياضية، ونتوقع من المسؤولين في (فيفا) أن يوفوا بالتزاماتهم".

وكان المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي، قد أعلن في نهاية الشهر الماضي أن وفد بلاده لن يشارك في حفل قرعة كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر / كانون الأول في اميركا، بسبب عدم إصدار التأشيرات لجميع الأعضاء الرسميين.

وأوضح علوي، في مقابلة تلفزيونية مع وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أن القرار جاء بعد مشاورات مع وزارتي الرياضة والخارجية، نظراً للعقبات التي واجهت إجراءات التأشيرات والتي تجاوزت حدود المنطق الرياضي.

وأشار إلى أن اتحاد كرة القدم الإيراني أجرى مراسلات رسمية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جيانيني إفانتينو، والأمين العام للاتحاد خلال اليومين الماضيين، وتم إطلاعهما رسمياً على تفاصيل القضية، مبيناً أن رد "فيفا" يشير إلى متابعة الملف.

وحذر علوي من أن استمرار هذه المشكلة قد يؤثر مستقبلاً على المنتخب الوطني الإيراني، بما في ذلك دخول بعض اللاعبين وأعضاء الفريق خلال نهائيات كأس العالم، الأمر الذي قد يعرقل استعداداتهم ومشاركتهم في البطولة.

كما شدد على أهمية حضور الإدارات الفنية والتنفيذية للاتحاد في ورش العمل المتعلقة بالقرعة، مشيراً إلى أن غيابهم سيؤثر بشكل كبير على التخطيط الفني واللوجستي للحدث.

ويعد كأس العالم 2026 النسخة الـ23 من البطولة، والأولى التي تقام بمشاركة 48 فريقاً، وتستضيفها ثلاث دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الاميركية.