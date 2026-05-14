مونديال 2026.. أميركا تعفي جماهير 5 منتخبات من شرط مالي مثير للجدل

شفق نيوز– واشنطن

قررت الإدارة الأميركية، يوم الخميس، إلغاء شرط الضمان المالي المرتفع المفروض على بعض طالبي التأشيرات لحضور مباريات كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى تسهيل دخول الجماهير الحاصلة على تذاكر رسمية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق شرطاً مالياً يصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة سياحية، ضمن إجراءات للحد من تجاوز مدة الإقامة القانونية داخل البلاد.

لكن وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن جماهير المنتخبات المتأهلة للمونديال والمسجلة ضمن نظام "تأشيرة مرور فيفا" ستكون معفاة من هذا الشرط.

ويشمل القرار جماهير خمسة منتخبات عربية وإفريقية تأهلت إلى البطولة، هي الجزائر والرأس الأخضر وساحل العاج والسنغال وتونس.

وقالت مورا نامدار، رئيسة قسم الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأميركية، إن المشجعين الحاصلين على تذاكر المباريات والمسجلين مسبقاً في النظام المخصص لتسريع إجراءات التأشيرة لن يُطلب منهم دفع أي ضمان مالي، مشيرة إلى أن الإعفاء قد يشمل أيضاً أعضاء المنتخبات والوفود الرسمية والعاملين المرتبطين بالبطولة.

ويأتي هذا القرار ضمن استعدادات الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، في بطولة يُتوقع أن تكون الأكبر في تاريخ المسابقة من حيث عدد المنتخبات والجماهير.

ورغم التسهيلات، لا تزال مخاوف قائمة بشأن سياسات الهجرة والأمن داخل الولايات المتحدة، في ظل تشديد الإجراءات خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما رافقها من حملات تتعلق بالمخالفين لقوانين الإقامة.

كما طالبت منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بضمانات واضحة تتعلق بعدم تنفيذ أي إجراءات مرتبطة بالهجرة داخل الملاعب ومحيطها خلال البطولة.

في المقابل، أكدت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن الزوار الذين يحملون وثائق قانونية سليمة "لا داعي لقلقهم"، مشيرة إلى العمل على تسهيل دخول الجماهير مع الحفاظ على متطلبات الأمن القومي.