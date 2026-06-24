مونديال 2026.. منتخبات العرب بين التأهل والانتظار والعراق أمام اختبار حاسم

شفق نيوز- بغداد

تواصل المنتخبات العربية حضورها اللافت في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما نجح المنتخبان المغربي والمصري بنسبة كبيرة في حجز بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني رسمياً، إثر المستويات القوية التي قدماها خلال منافسات دور المجموعات.

في وقت يقترب المنتخب الجزائري من ضمان العبور بعد أن وضع نفسه في موقف مثالي على أعتاب الأدوار الإقصائية.

أما المنتخب القطري، فيدخل جولته الحاسمة وهو يمتلك مصيره بيده، حيث سيضمن التأهل رسمياً في حال تمكن من تحقيق الفوز على منتخب البوسنة.

وفيما يخص المنتخب العراقي، فتنتظره مواجهة مفصلية أمام نظيره السنغالي، إذ لا يملك "أسود الرافدين" خياراً سوى الفوز من أجل الإبقاء على آمالهم وتعزيز فرصهم في التأهل إلى دور الـ32.

وفي حال نجاح المنتخب العراقي في تجاوز عقبة السنغال وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، فإنه سيواجه أحد المنتخبات الثلاثة: مصر أو إنجلترا أو الولايات المتحدة الأميركية، وذلك وفقاً لنتائج وترتيب المجموعات مع ختام الدور الأول.

وعلى صعيد التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام السنغال يوم الجمعة المقبل، سيفتقد المنتخب العراقي خدمات المهاجمين أيمن حسين ومهند علي بسبب الإصابة، ما يشكل ضربة مؤثرة للخط الأمامي للفريق.

في المقابل، أعلن الاتحاد السنغالي غياب الحارس الأساسي إدوارد ميندي عن المباراة، الأمر الذي قد يؤثر على خيارات المنتخب السنغالي في هذا اللقاء الحاسم الذي يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى الأدوار المقبلة.

وفي سياق متصل، حسمت سبعة منتخبات بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026 بشكل رسمي، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، والمكسيك، والأرجنتين، وألمانيا، وفرنسا، والنرويج، وكولومبيا.