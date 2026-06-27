مونديال 2026.. مصر تبلغ دور الـ32 بتعادل مثير مع إيران وبلجيكا تحسم الصدارة

شفق نيوز- أميركا

حجز المنتخب المصري بطاقة العبور إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد تعادله المثير مع نظيره الإيراني بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما فجر السبت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

وأقيمت المباراة على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأميركية، وانتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل مبكراً عبر محمود صابر في الدقيقة الخامسة، مستغلاً كرة مرتدة من حارس مرمى إيران. وبعد أربع دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لإيران إثر خطأ ارتكبه محمد عبد المنعم، إلا أن الحارس مصطفى شوبير تصدى لها ببراعة، قبل أن ينجح رامين رضائيان في إدراك التعادل لإيران بالدقيقة 14.

وشهدت الدقيقة 15 خروج محمد عبد المنعم مصاباً، ليشارك ياسر إبراهيم بديلاً عنه.

وفي الشوط الثاني، حافظ المنتخبان على نتيجة التعادل، قبل أن يسجل الإيراني شجاع خليل زادة هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1)، ويضمن المنتخب المصري التأهل إلى دور الـ32.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق المنتخب البلجيكي فوزاً كبيراً على نيوزيلندا بنتيجة (5-1)، ليتصدر ترتيب المجموعة ويتأهل إلى الدور المقبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بلجيكا بهدف سجله لياندرو تروسارد في الدقيقة 28، بعدما ألغى الحكم ركلة جزاء كانت قد احتسبت للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 21 عقب مراجعة تقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني، عاد تروسارد ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يسجل كيفن دي بروين الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وقلصت نيوزيلندا الفارق عبر إيليا جاست في الدقيقة 84، لكن بلجيكا ردت سريعاً بهدف رابع حمل توقيع روميلو لوكاكو في الدقيقة 86، قبل أن يختتم أليكسيس سايليما مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتائج، تصدر المنتخب البلجيكي المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على المنتخب المصري صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته، ليضمن المنتخبان التأهل إلى دور الـ32، فيما حل المنتخب الإيراني ثالثاً برصيد ثلاث نقاط، وتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.