مونديال 2026.. كولومبيا تضرب أوزبكستان بثلاثية وغانا تهزم بنما بهدف قاتل

شفق نيوز - متابعة

اعتلت كولومبيا صدارة المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026 بعد فوزها على أوزبكستان بنتيجة 3-1، فيما خطفت غانا انتصاراً قاتلاً على بنما بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.

وفازت كولومبيا على أوزبكستان، التي تشارك للمرة الأولى في كأس العالم لكرة القدم، بنتيجة 3-1 فجر اليوم الخميس، بفضل أداء مميز من لويس دياز أمام 80 ألف متفرج على ملعب "أستيكا" في المكسيك.

وتقدم المنتخب الكولومبي عبر دانييل مونيوس الذي سدد كرة طائرة إثر تمريرة رائعة من دياز في الدقيقة 40، قبل أن يعادل عبوسبيك فايزوللاييف النتيجة لأوزبكستان في الدقيقة 60.

واستعاد لويس دياز، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، التقدم لكولومبيا في الدقيقة 65، قبل أن يحسم البديل خامينتون كامباس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+9).

وبهذا الفوز، تصدرت كولومبيا المجموعة الحادية عشرة بعد تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية 1-1 في وقت سابق.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات كأس العالم، حقق منتخب غانا فوزاً قاتلاً على بنما بنتيجة 1-0، الخميس، في مدينة تورونتو الكندية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية عشرة التي تضم أيضاً إنكلترا وكرواتيا.

وسجل كاليب يرينكي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليحسم مواجهة اتسمت بالندية والقوة بين المنتخبين.

واحتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة خلف إنكلترا التي تغلبت على كرواتيا بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بمدينة دالاس الأميركية.