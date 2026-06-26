مونديال 2026.. صراع مشتعل على آخر 5 بطاقات لأفضل الثوالث

شفق نيوز- متابعة

تشهد منافسات كأس العالم 2026، عبر بوابة أفضل أصحاب المركز الثالث، حالة من التنافس الشديد على البطاقات الثماني المؤهلة إلى دور الـ32، مع دخول مرحلة الحسم بعد نهاية اليوم الثاني من الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ومع اكتمال مباريات عدد من المجموعات، ما تزال مجموعات أخرى بانتظار خوض مواجهاتها الأخيرة، ما يُبقي حسابات التأهل مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى صافرة نهاية آخر مباريات الدور الأول.

وحتى الآن، حجزت ثلاثة منتخبات مقاعدها رسمياً ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وهي السويد (المجموعة السادسة)، والإكوادور (المجموعة الخامسة)، والبوسنة والهرسك (المجموعة الثانية)، فيما تبقى خمسة مقاعد سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل إلى دور الـ32 أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12، لتنضم إلى صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بينما تنتهي مشاركة بقية المنتخبات التي تحتل المراكز الأدنى.

وبحسب الترتيب الحالي لأفضل أصحاب المركز الثالث: يتصدر منتخب السويد القائمة برصيد 4 نقاط بعد إنهائه مبارياته الثلاث، متفوقاً بفارق الأهداف على الإكوادور التي تمتلك الرصيد نفسه، بينما تأتي البوسنة والهرسك في المركز الثالث بالرصيد ذاته، ولكن بفارق أهداف أقل، حيث ضمنت المنتخبات الثلاثة تأهلها رسمياً إلى دور الـ32.

وفي المركز الرابع يأتي منتخب باراغواي برصيد 4 نقاط، لكنه يمتلك فارق أهداف سلبياً، بينما تحتل كرواتيا المركز الخامس برصيد 3 نقاط من مباراتين، تليها كوريا الجنوبية بالرصيد نفسه بعد إنهائها جميع مبارياتها.

أما المركز السابع فيشغله المنتخب الجزائري برصيد 3 نقاط من مباراتين، فيما تأتي اسكتلندا في المركز الثامن والأخير المؤهل حالياً بالرصيد نفسه، لكنها أكملت مشوارها في الدور الأول.

وخارج مراكز التأهل، يحتل منتخب الرأس الأخضر المركز التاسع برصيد نقطتين، يليه منتخب بلجيكا في المركز العاشر بالرصيد نفسه، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب السنغال الترتيب من دون أي نقطة بعد جولتين.

أما الترتيب الكامل لأفضل أصحاب المركز الثالث حتى الآن، فهو على النحو الآتي:

المنتخبات المتأهلة رسمياً:

1- السويد (المجموعة السادسة): 4 نقاط – فارق أهداف (0).

2- الإكوادور (المجموعة الخامسة): 4 نقاط – فارق أهداف (0).

3- البوسنة والهرسك (المجموعة الثانية): 4 نقاط – فارق أهداف (-1).

المنتخبات التي ما زالت في دائرة المنافسة:

4- باراغواي (المجموعة الرابعة): 4 نقاط – فارق أهداف (-2).

5- كرواتيا (المجموعة الثانية عشرة): 3 نقاط – مباراتان – فارق أهداف (-1).

6- كوريا الجنوبية (المجموعة الأولى): 3 نقاط – فارق أهداف (-1).

7- الجزائر (المجموعة العاشرة): 3 نقاط – مباراتان – فارق أهداف (-2).

8- اسكتلندا (المجموعة الثالثة): 3 نقاط – فارق أهداف (-3).

المنتخبات الموجودة حالياً خارج مراكز التأهل:

9- الرأس الأخضر (المجموعة الثامنة): نقطتان – فارق أهداف (0).

10- بلجيكا (المجموعة السابعة): نقطتان – فارق أهداف (0).

11- جمهورية الكونغو الديمقراطية (المجموعة الحادية عشرة): نقطة واحدة – فارق أهداف (-1).

12- السنغال (المجموعة التاسعة): 0 نقطة – فارق أهداف (-3).

آلية تحديد أفضل أصحاب المركز الثالث

وفقاً للمادة (13) من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يتم ترتيب المنتخبات صاحبة المركز الثالث وفق المعايير الآتية:

1- عدد النقاط.

2- فارق الأهداف.

3- عدد الأهداف المسجلة.

4- السجل الانضباطي (البطاقات الصفراء والحمراء).

5- التصنيف العالمي لـ"فيفا".

6- وفي حال استمرار التساوي، تُطبَّق المعايير الواردة في اللوائح بالتسلسل حتى حسم التأهل.