مونديال 2026.. إسبانيا تلقن السعودية درساً قاسياً برباعية نظيفة

شفق نيوز- أتلانتا

تلقى المنتخب السعودي هزيمة قاسية امام نظيره الاسباني برباعية نظيفة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026.

وجرت المباراة على ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية، عند الساعة السابعة مساءً (بتوقيت بغداد).

وانتهى الشوط الاول بتقدم إسبانيا بثلاثة أهداف دون مقابل جاء الهدف الاول عن طريق لامين يمال في الدقيقة 10 من تسديدة بالقدم اليمنى من الجهة اليمنى من داخل منطقة الست ياردات الى الزاوية الأرضية اليمنى، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب ميكيل أويارزابال من تسديدة بالقدم اليسرى من الجهة اليسرى من داخل منطقة الست ياردات الى الزاوية الأرضية اليمنى.

وعاد ميكيل أويارزابال ليسجل الهدف الثالث من تسديدة من مسافة قريبة جداً الى أعلى الزاوية اليمنى عبر تمريرة حاسمة بواسطة دانييل أولمو تمريرة بضربة رأسية .

وشهد الشوط سيطرة مطلقة لمنتخب إسبانيا مقابل أداء ضعيف للمنتخب السعودي الذي ظهر بمستوى فني متواضع .

ومع بداية الشوط الثاني جاء هدف اسبانيا الرابع من خطأ دفاعي سجله لاعب السعودية حسن التمبكتي وهو يحاول منع دخول تسديدة الاسباني كوكوريلا بمرمى السعودية.

وتلعب إسبانيا مع السعودية ضمن المجموعة الثامنة الى جانب منتخبي الرأس الأخضر والاورغواي .

وبفوز اسبانيا يكون قد تصدر المجموعة برصيد 4 نقاط بينما تجمد رصيد السعودية عند النقطة الواحدة بالمركز الرابع وبانتظار مباراة الاورغواي والرأس الأخضر عند الساعة الواحدة من فجر يوم غد الاثنين .

وكان منتخب اسبانيا (بطل أوروبا ) قد اكتفى بالتعادل السلبي في الجولة الأولى أمام الرأس الأخضر، الذي يشارك لأول مرة في كأس العالم، في حين تعادلت السعودية 1-1 مع أوروغواي في مباراتها الافتتاحية .