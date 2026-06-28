مونديال 2026.. تعرف على جدول مباريات دور الـ32

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بحسب توقيت بغداد، حيث تنطلق المنافسات اليوم الأحد 28 حزيران بإقامة المباراة رقم (73)، التي تجمع منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب كندا عند الساعة 22:00 على ملعب لوس أنجلوس.

وتتواصل المواجهات القوية يوم الاثنين 29 حزيران، إذ يشهد اليوم ثلاث مباريات، تبدأ بلقاء البرازيل واليابان عند الساعة 20:00 على ملعب هيوستن، تليها مواجهة ألمانيا وباراغواي عند الساعة 23:30 على ملعب بوسطن.

وتستمر مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء 30 حزيران، حيث يلتقي منتخب هولندا مع منتخب المغرب عند الساعة 4:00 فجراً على ملعب مونتيري، ثم يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره النرويج عند الساعة 20:00 على ملعب دالاس.

وتتواصل الإثارة يوم الأربعاء 1 تموز بإقامة أربع مواجهات، تبدأ عند منتصف الليل بلقاء فرنسا والسويد على ملعب نيوجيرسي، تليها مباراة المكسيك والإكوادور عند الساعة 4:00 فجراً على ملعب مكسيكو سيتي، ثم مواجهة إنكلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عند الساعة 19:00 على ملعب أتلانتا، قبل أن يُختتم اليوم بلقاء بلجيكا والسنغال عند الساعة 23:00 على ملعب سياتل.

وفي يوم الخميس 2 تموز، تُقام مباراتان، الأولى تجمع الولايات المتحدة الأميركية والبوسنة والهرسك عند الساعة 3:00 فجراً على ملعب لوس أنجلوس، تليها مواجهة إسبانيا والنمسا عند الساعة 22:00 على الملعب ذاته.

أما يوم الجمعة 3 تموز، فيشهد ثلاث مباريات، تبدأ بلقاء كرواتيا والبرتغال عند الساعة 2:00 فجراً على ملعب تورونتو، ثم سويسرا والجزائر عند الساعة 6:00 صباحاً على ملعب بي سي بليس، وتُختتم بمواجهة أستراليا ومصر عند الساعة 21:00 على ملعب دالاس.

ويُختتم دور الـ32 يوم السبت 4 تموز بإقامة مباراتين، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) عند الساعة 1:00 فجراً على ملعب ميامي، ثم يواجه منتخب غانا نظيره الكولومبي عند الساعة 4:30 فجراً على ملعب كانساس سيتي، في ختام مرحلة تُعد بالكثير من الإثارة والندية.

وشهدت البطولة مغادرة 16 منتخباً من مختلف القارات، هي: العراق، السعودية، قطر، الأردن، تونس، إيران، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، تركيا، هايتي، بنما، التشيك، كوراساو، اسكتلندا، نيوزيلندا، والأوروغواي.