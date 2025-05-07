مونديال 2026.. ترامب يتعهد بتجربة آمنة وممتعة

شفق نيوز/ دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشجعي كأس العالم الذي تستضيفه الولايات المتحدة، بالشراكة مع جارتيها المكسيك وكندا، الى خوض سلسلة فريدة من التجارب في بلاده، مُطَمئنا الوافدين، رغم المخاوف المرتبطة بإجراءات الأمن على الحدود.

وقال ترامب الذي عَيَّن نفسه رئيسا لفريق عمل البيت الأبيض الخاص بالمونديال، إنه "يمكن لزوار الولايات المتحدة توقع تجربة "سلسلة"، مبدياً ثقته بالعمل الذي يتم بشكل وثيق مع كندا والمكسيك على الرغم من حرب الضرائب مع الجارتين".

وأضاف ترامب خلال لقائه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو: "نتطلع بفارغ الصبر للترحيب بمشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، وستعمل كل أجزاء الحكومة الأميركية على ضمان أن تكون هذه الأحداث آمنة وناجحة، وأن يحظى المسافرون إلى أميركا لمشاهدة المنافسات بتجربة سلسة في كل جزء من زيارتهم".

ومن المتوقع أن ينخفض عدد المسافرين الأجانب إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.1 بالمئة في 2025، وفقا لدراسة حديثة أجرتها مجلة "توريزم إكونوميكس".

ووفق معهد منتدى السياحة العالمي فإن مزيجا من سياسات الهجرة الصارمة في الولايات المتحدة والتوترات السياسية العالمية قد "يؤثر بشكل كبير" على الوافدين إلى البلاد.

وشدد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي يشغل منصب نائب رئيس فريق العمل الخاص بكأس العالم، إنه على الرغم من أن الزوار الأجانب موضع ترحيب، لكن يتعين عليهم المغادرة في نهاية البطولة.