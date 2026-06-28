مونديال 2026.. الأرجنتين بالعلامة الكاملة والجزائر ترافق النمسا إلى دور الـ32

شفق نيوز - بغداد

تمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق الفوز على نظيره الأردني بنتيجة (3-1)، ليعتلي صدارة المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة، ويحسم تأهله إلى دور الـ32 في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وجرت المباراة على ملعب "دالاس" في تمام الساعة الخامسة صباحاً (بتوقيت بغداد)، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة ذاتها.

وأنهى "التانغو" الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين؛ حيث افتتح جيوفاني لو سيلسو التسجيل في الدقيقة 19 من تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس الأردني، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، مسجلاً بذلك أول أهدافه المونديالية.

وفي الشوط الثاني، نجح "النشامى" في تقليص الفارق عبر نجمه موسى التعمري في الدقيقة 55، إثر تسديدة قوية بيسراه استقرت في الزاوية العليا للمرمى مستفيداً من عرضية إحسان حداد. غير أن البديل ليونيل ميسي أطلق رصاصة الرحمة بإحرازه الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 80 من ركلة حرة ثابتة نفذها ببراعة من خارج منطقة الجزاء.

وفي مواجهة أخرى "مجنونة" جرت بذات التوقيت على ملعب مدينة "كانساس سيتي"، حسم التعادل الإيجابي (3-3) موقعة المنتخب الجزائري ونظيره النمساوي، ليتأهلا سوياً إلى الدور المقبل.

الشوط الأول انتهى بالتعادل (1-1)؛ حيث تقدمت النمسا أولاً عبر ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 28، قبل أن يدرك رفيق بلغالي التعادل لـ"الخضر" في الدقيقة 45.

وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني، بعد أن تقدمت النمسا مجدداً بواسطة مارسيل سابيتزر في الدقيقة 55، ليرد قائد المنتخب الجزائري رياض محرز بهدفين متتاليين في الدقيقتين 60 و(90+3)، وظن الجميع أن المباراة حُسمت للعرب، إلا أن النمساوي ساسا كالادزيتش خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة (90+6).

وبهذه النتائج، تصدرت الأرجنتين المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط، تليها النمسا في الوصافة بـ4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الجزائري الذي تأهل كأحد أفضل الثوالث بذات الرصيد، في حين تذيل المنتخب الأردني الترتيب بلا نقاط.