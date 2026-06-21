مونديال 2026: اليابان تقسو على تونس برباعية.. و كوراساو تحقق تعادلاً تاريخياً أمام الإكوادور

شفق نيوز - بغداد

حققت اليابان فوزاً عريضاً على منتخب تونس برباعية نظيفة، فجر اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب "مونتيري" بالمكسيك هيمنة يابانية واضحة؛ حيث أنهى "الساموراي" الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، وسط معاناة بدنية واضحة للاعبي تونس أمام النسق السريع للمباراة.

وافتتح دايتشي كامادا التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضاعف أياسي أويدا النتيجة في الدقيقة الـ30.

وفي الشوط الثاني، واصلت اليابان أفضليتها مستغلةً التراجع الدفاعي لـ"نسور قرطاج"، لتسفر السيطرة عن هدف ثالث بواسطة جونيا إيتو في الدقيقة الـ69، قبل أن يعود أويدا ليبصم على هدفه الشخصي الثاني والرابع لبلاده في الدقيقة الـ83.

وبهذه النتيجة، رفعت اليابان رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف هولندا المتصدرة، بينما تذيلت تونس المجموعة بلا رصيد.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة الخامسة، فجرت كوراساو مفاجأة مدوية بتحقيق تعادل سلبي تاريخي أمام الإكوادور، لتخطف أول نقطة في تاريخها المونديالي.

ويدين منتخب كوراساو بهذا الإنجاز التاريخي لحارس مرمى الفريق، إلوي روم، الذي ذاد عن شباكه ببسالة على أرضية ملعب "أروهيد" في كانساس سيتي، لتنتهي المواجهة بالتعادل (0-0) رغم الهيمنة المطلقة والتفوق الإحصائي لمنتخب الإكوادور طوال دقائق اللقاء.