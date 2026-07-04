مونديال 2026.. المغرب يتأهل إلى ربع النهائي بثلاثية نظيفة

شفق نيوز- تكساس

تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الكندي بنتيجة 3-0 اليوم السبت في افتتاح منافسات دور الـ16.

وأقيمت المباراة على ملعب هيوستن في ولاية تكساس الأميركية، وانطلقت عند الساعة الثامنة مساءً .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يفرض "أسود الأطلس" أفضليتهم في الشوط الثاني.

وافتتح عز الدين أوناحي التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 50، بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت على يمين حارس المرمى الكندي .

وكثف المنتخب الكندي محاولاته لإدراك التعادل، إلا أن المنتخب المغربي استغل هجمة مرتدة سريعة ، ليعود أوناحي ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 82 من تسديدة قوية واضاف المغرب هدفه الثالث عبر اللاعب رحيمي في الدقيقة 90+8، مؤكداً تأهل بلاده الى الدور ربع النهائي .

وكان المنتخب المغربي قد بلغ دور الـ16 عقب إقصائه منتخب هولندا بركلات الترجيح (3-2) في منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 .