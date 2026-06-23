مونديال 2026.. الجزائر تهزم الأردن بهدفين مقابل هدف

شفق نيوز- متابعة

أنعش المنتخب الجزائري آماله في التأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الأردني بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة.

وشهد الشوط الأول تفوق المنتخب الأردني الذي افتتح التسجيل عبر نزار الرشدان في الدقيقة (36) مستفيداً من تمريرة زميله موسى التعمري، لينهي "النشامى" النصف الأول من اللقاء متقدمين بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الجزائري في العودة إلى أجواء المباراة بعد التبديلات الهجومية التي أجراها مدربه، حيث أدرك البديل نذير بن بوعلي التعادل في الدقيقة (69) برأسية متقنة، قبل أن يخطف أمين غويري هدف الفوز في الدقيقة (82) بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وأقيمت المباراة على ملعب "ليفاي" في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب الجزائري أول ثلاث نقاط له في البطولة، معززاً حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، فيما تلقى المنتخب الأردني خسارته الثانية على التوالي ليودع المنافسات رسمياً من دور المجموعات.