مونديال قطر.. 4 مواجهات حاسمة لضمان بلوغ ثمن النهائي

شفق نيوز / سيُكشف اليوم الأربعاء، عن متأهلي المجموعة الثالثة والرابعة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وتقام اليوم أربع مباريات، أبرزها مباراة السعودية ضد المكسيك في المجموعة الثالثة، والتي تُعد الفرصة الأخيرة للسعوديين من أجل التأهل في حال انتصر على المنتخب المكسيكي في العاشرة مساءً، في حين يلتقي بنفس المجموعة منتخب الأرجنتين بالمنتخب البولندي، وفي نفس التوقيت.

في حين تقام مباراتي المجموعة الرابعة في السادسة مساءً، حيث يلتقي المنتخب التونسي بعدما خرج رسمياً من البطولة عقب الجولة السابقة بمنتخب فرنسا المتصدر والمرشح للظفر باللقب، بينما يلتقي المنتخب الأسترالي نظيره الدنماركي.

وحتى الآن، ضمنت كل من البرازيل وفرنسا والبرتغال وهولندا والسنغال وإنجلترا وأمريكا، التأهل إلى الدور الثمن النهائي من مونديال قطر 2022.