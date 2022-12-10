مونديال قطر.. وفاة صحفي أميركي خلال مباراة الأرجنتين وهولندا

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء، يوم السبت، بوفاة صحفي رياضي أميركي شهير، أثناء تغطيته لمباراة في دور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

وذكرت الوكالة أن الصحفي الأميركي غرانت وال، توفي أثناء تغطيته مباراة الأرجنتين وهولندا مساء أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر، إن الصحفي غرانت وال (48 عاماً) "شعر بالإعياء في منصة الصحفيين داخل ملعب لوسيل، وتلقى على الفور العلاج الطبي الطارئ الذي استمر خلال نقله بعربة إسعاف الى مستشفى حمد العام" في الدوحة.

وأرسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو "خالص تعازي" الهيئة الكروية العليا و"مجتمع كرة القدم" إلى زوجته وعائلته وأصدقائه في بيان منفصل اليوم السبت.

الى جانب تأليفه كتاباً عن نجم كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، قام وال، الى جانب أمور أخرى، بتغطية ثماني نسخ متتالية من كأس العالم للرجال، وعمل في مجلة "سبورتس إيلوسترايتد" الشهيرة من 1996 حتى 2020، قبل الانضمام لشبكة "سي بي أس" عام 2021.

ووفقاً للراديو الأميركي "أن بي آر"، انهار وال في منصة الإعلاميين في الدقائق الأخيرة من المباراة التي حسمتها الأرجنتين بركلات الترجيح.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يبدو أنه أصيب بنوبة قلبية.

وقبل أيام قليلة من الحادثة المؤلمة، قال وال للمشتركين في رسالته الإخبارية على الإنترنت إنه زار عيادة في المركز الإعلامي و"قالوا إني على الأرجح مصاب بالتهاب الشعب الهوائية".

وأضاف "ثلاثة أسابيع من النوم القليل والكثير من التوتر والعمل يمكن أن يكون لهم هذا التأثير عليك.. بدأت أشعر أن الجزء العلوي من صدري يتعرض لمستوى جديد من الضغط والانزعاج".

وفي منشور على تويتر، قالت زوجته الطبيبة سيلين غاوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية والتي ظهرت على شاشات التلفزيون مرات عدة خلال فترة تفشي فيروس كورونا، أنها "في حالة صدمة".

وغرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "نشعر بحزن عميق لمعرفتنا بوفاة غرانت وال"، فيما كتب الاتحاد الأميركي لكرة القدم في بيان "جعل غرانت من كرة القدم محور حياته ونحن محبطون جداً لأنه وقلمه اللامع لم يعودا معنا".